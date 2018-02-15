Konya'da ailesiyle sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve 16 gündür yoğun bakımda olan 5 yaşındaki minik çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Karabakan (5), 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Reklam panosunu kaldırıma bırakan sorumlular henüz ortaya çıkmazken, ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNESİYLE YÜRÜRKEN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, geçen 30 Ocak Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Karabakan, ikiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (12), ablası Zeynep (10) ve annesi Sakine Karabakan ile markete gittikleri sırada, kaldırımda atılı vaziyette bulunan reklam panosu, devrildi. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

16 GÜNÜN SONUNDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Minik Muhammet, yoğun bakım ünitesinde 16 gün süren yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde yitirdi.

REKLAM PANOSU, OTO GALERİYE AİTMİŞ

Yaşanan olayın ardından tabela olay yerinden kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Kaldırıma atıl vaziyette bırakılan reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı.

Olayla ilgili gözaltına 'Taksirle yaralama' suçundan gözaltına alınan Taha Süleyman B., ifadesinde, reklam panosunun belediye ekipleri tarafından sökülüp yere bırakıldığını ileri sürdü. Taha Süleyman B., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE: FİRMA SÖKTÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, tabelanın firma tarafından söküldüğünü açıkladı. Tabelanın bulunduğu Karatay Belediyesi yetkilileri de tabelanın firmaya ait olduğunu ve firma tarafından söküldüğü belirtti.

SORUMLU HENÜZ BULUNMADI

Ailenin avukatı Esin Yıldırım, sorumluların hale bulunmadığını belirterek, Olayın ardından sorumluların bulunup, cezalandırılması için şikayette bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sürüyor. Ancak sorumlular halen bulunmadı. Bu olayda, ihmal sonucu küçük bir çocuk yaşamını kaybetti. Aile perişan durumda. Bu bir cinayettir. Sorumluların en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz. dedi.

Kaynak: haberinburada