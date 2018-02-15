Afrin'in 4 Köyü Daha Teröristlerden Temizlendi
Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor
Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi
Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım
Mancini, Türkiye Liginde Şampiyonluk Favorisini Belirledi
Bakan Canikli, Abd'li Mevkidaşının Skandal Teklifini Açıkladı!
Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü
İnternet Alışverişlerindeki Ayıplı Malda, Kargo Firmaları Da Sorumlu
Borcuna En Sadık İl Belli Oldu
66 Yıl Sonra Altın Madalya Geldi
Türkiye, Avrupalı Turistin Gözdesi Olacak
Sevgilisine Hediye Vermek İsteyen Genç, Kızın Babasıyla Karşılaşınca Pencereden Atladı
Suriye'den Kaçan Ypg'li Terörist Mamo Hüseyin Edirne'de Yakalandı
Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor
Mehmetçik'ten Gerçeği Aratmayan Tatbikat
3. Havalimanı'nda 26 Şubat Sürprizi! Erdoğan Uçuş Yapacak
Boğaziçi Ötk'da Başkanlık Yapan Fetö'cü: Türkiye Öğrenci Konseyi'ni Ele Geçirmeye Çalıştık
Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
Öfkeli Koca Dehşet Saçtı! Ailesini Katledip İntihara Kalkıştı!
İncirlik'teki Abd Uçağına Saldırmak İsterken Yakalanan Deaş'lı, Kuytul'dan Ders Almış!

Dev reklam panosunun altında kalan çocuk ölüme yenildi

DEV REKLAM PANOSUNUN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLÜME YENİLDİ

Konya'da ailesiyle sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve 16 gündür yoğun bakımda olan 5 yaşındaki minik çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarih : 15 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi(8/10)4

Konya'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Karabakan (5), 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Reklam panosunu kaldırıma bırakan sorumlular henüz ortaya çıkmazken, ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNESİYLE YÜRÜRKEN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, geçen 30 Ocak Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Karabakan, ikiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (12), ablası Zeynep (10) ve annesi Sakine Karabakan ile markete gittikleri sırada, kaldırımda atılı vaziyette bulunan reklam panosu, devrildi. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

16 GÜNÜN SONUNDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Minik Muhammet, yoğun bakım ünitesinde 16 gün süren yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde yitirdi.

REKLAM PANOSU, OTO GALERİYE AİTMİŞ

Yaşanan olayın ardından tabela olay yerinden kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Kaldırıma atıl vaziyette bırakılan reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı.

Olayla ilgili gözaltına 'Taksirle yaralama' suçundan gözaltına alınan Taha Süleyman B., ifadesinde, reklam panosunun belediye ekipleri tarafından sökülüp yere bırakıldığını ileri sürdü. Taha Süleyman B., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE: FİRMA SÖKTÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, tabelanın firma tarafından söküldüğünü açıkladı. Tabelanın bulunduğu Karatay Belediyesi yetkilileri de tabelanın firmaya ait olduğunu ve firma tarafından söküldüğü belirtti.

SORUMLU HENÜZ BULUNMADI

Ailenin avukatı Esin Yıldırım, sorumluların hale bulunmadığını belirterek, Olayın ardından sorumluların bulunup, cezalandırılması için şikayette bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sürüyor. Ancak sorumlular halen bulunmadı. Bu olayda, ihmal sonucu küçük bir çocuk yaşamını kaybetti. Aile perişan durumda. Bu bir cinayettir. Sorumluların en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz. dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Reklam  Panosunun  Altında  Kalan  Çocuk  Ölüme  Yenildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER