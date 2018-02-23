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Dev projenin temelini Erdoğan ve Putin atacak

DEV PROJENİN TEMELİNİ ERDOĞAN VE PUTİN ATACAK

Mersin Akkuyu'da 20 milyar dolara kurulacak 4 bin 800 megavatlık nükleer santralin temeli, Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atılacak.

Tarih : 23 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Dev Projenin Temelini Erdoğan Ve Putin Atacak(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Nisan ayının ilk haftasında Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor. İki lider, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK), 7'nci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda siyasi ve ekonomik konularda önemli kararların alınması öngörülüyor. Siyasi başlıkta ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, ekonomi başlığında enerji-savunma sanayii projeleri ve tarım masaya yatırılacak. ÜDİK toplantısının 6'ncısı geçen yıl mart ayında Moskova'da yapılmıştı. Daha sonra iki lider, Akkuyu Nükleer Santralı'nın temelini atacak.

İLK ÜNİTE İÇİN PLAN 2023 YILI

4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santralı'nın ilk ünitesi, 2023'te, diğer ünitelerin ise birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor. Buna göre santral 2026 yılında tam kapasite üretime geçecek. Her biri bin 200 MW kapasiteli 4 reaktörden oluşan santral, 4 bin 800 MW kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

SANTRALIN İZİN SÜRECİ NASIL İŞLEDİ

- 6 Ekim 2010: Akkuyu Nükleer Santralı için milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

- 11 Haziran 2017: EPDK, Akkuyu Nükleer AŞ'ye 49 yıl süreli lisans verdi.

- 22 Aralık 2017: Akkuyu için 17 Kasım 2017'de verilen teşvik belgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Akkuyu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) inşaat lisansı almak için çalışmalarını sürdürüyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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