Sputnik'te yer alan habere göre, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konuşan Novak, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini arttırmak için tasarlanan Türk Akımı projesi başarılı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Mayıs ayında projenin denizden geçen kısmının inşasına Karadeniz'in Rusya kıyılarında başlandı. Şimdiye kadar da boru hattının 170 kilometreden fazlası döşendi" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR YATIRIMI VAR"

Novak, "Bugün Rus şirketlerin Türkiye'de 10 milyar dolar değerinde yatırım projeleri var. Türk partnerlerin de Rusya topraklarındaki projeleri de benzer bir hacimde" açıklamasında bulundu.

Sanayi, tarım, ileri teknoloji gibi alanlarda da iyi yatırım fırsatları olduğunu belirten Novak, ortak bir yatırım fonu kurulmasının bu alanda katkıları olacağını ekledi.

Kaynak: haberinburada