DEV PROJENİN 170 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı boru hattının 170 kilometreden fazlasının döşendiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konuşan Novak, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini arttırmak için tasarlanan Türk Akımı projesi başarılı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Mayıs ayında projenin denizden geçen kısmının inşasına Karadeniz'in Rusya kıyılarında başlandı. Şimdiye kadar da boru hattının 170 kilometreden fazlası döşendi" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR YATIRIMI VAR"
Novak, "Bugün Rus şirketlerin Türkiye'de 10 milyar dolar değerinde yatırım projeleri var. Türk partnerlerin de Rusya topraklarındaki projeleri de benzer bir hacimde" açıklamasında bulundu.
Sanayi, tarım, ileri teknoloji gibi alanlarda da iyi yatırım fırsatları olduğunu belirten Novak, ortak bir yatırım fonu kurulmasının bu alanda katkıları olacağını ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar