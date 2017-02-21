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dev projemize bir talip daha!

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Nurol Holding CFO'su Kerim Kemahlı: FNSS, şu anda tank üretimi konusunda Türkiye'nin en etkili, en tecrübeli firması olabilir. Dolayısıyla Altay Tankı'yla ilglenmemiz de doğaldır

Tarih : 21 Şubat 2017, 16:03
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Nurol Holding'in BAE Systems ile ortak girişimi FNSS Savunma Sistemleri, Altay Tankı'nın üretimiyle ilgileniyor.



BloombergHT canlı yayını, Piyasa Hattı programında Hande Demirel'in konuğu olan Nurol Holding CFO'su Kerim Kemahlı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Nurol Holding'in mevcut projeleri ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini paylaşan Kemahlı, Hande Demirel'in sorusu üzerine Altay Tankı üretimiyle ilgilendiklerini söyledi.



Kemahlı, "FNSS iştirakimiz olarak Altay Tankı'nın üretimiyle ilgileniyoruz. Şu anda Endonezya'yla orta boy tank prototipi üretimi konusunda protokülümüz var, tank üretimi konusunda belli bir tecrübemiz de var. FNSS, şu anda tank üretimi konusunda Türkiye'nin en etkili, en tecrübeli firması olabilir. Dolayısıyla ilhlilenmemiz de doğaldır." dedi.



 



kaynak:habertürk








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