

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, günde 1 milyon yolcu taşıyacak kabataş - Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunun 2018 yılının 2. yarısında tamamlanacağını açıkladı.







GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK







Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında tünel çalışmalarının yüzde 75,5'İ tamamlandı. Mecidiyeköy'den Teksilkent'e uzanan tüneller Eyüp'te bulunan Veysel Karani durağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle birleşti. Kabataş'tan Mecidiyeköy'e oradan Mahmutbey'e uzanan 2 etaptan oluşan hat hakkında bilgi veren Topbaş, “24.5 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Mahmutbey'den çıkan bir kişi Kabataş'a 31,5 dakikada ulaşacak” dedi.







kaynak:milliyet