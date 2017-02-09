Türkiye'ye Teklif: Birlikte Yapalım
Fransa'da Nükleer Santralde Patlama
Burdur Da Kaçak İçki Operasyonu
Dev Projede Tüneller Birleşti
Emeklilerin Yüzde 80'i Promosyon Kapsamında
Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 Takım Gidecek!
450 Bin Beğeni Alan Bacaklar!
Erdoğan'dan Kenan Işık Açıklaması
Çin'den Abd'ye Uyarı: Savaştan Korkmuyoruz!
Trump'ın Adayından, Trump'ı Kızdıracak Sözler!
Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü Nde
Yaşlı Çift İntihar Mektubu Yazıp Hayatlarına Son Verdi
Dikkat Göz Damarlarını Çatlatıyor!
Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama
Akhisar'dan Hamzaoğlu Açıklaması
Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmenin Alımı Yapacağız
Cıa Başkanı Pompeo Ankara'da
Karabük Te 10 Polis Fetö Den Adliyede
Trump'ın Anti-Kürtaj Kampanyasına Sekiz Ülkeden...
Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!

DEV PROJEDE TÜNELLER BİRLEŞTİ


DEV PROJEDE TÜNELLER BİRLEŞTİ
Tarih : 09 Şubat 2017, 17:41
Puan Ver : Dev Projede Tüneller Birleşti(9/10)6


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, günde 1 milyon yolcu taşıyacak kabataş - Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosunun 2018 yılının 2. yarısında tamamlanacağını açıkladı.



GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK



Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında tünel çalışmalarının yüzde 75,5'İ tamamlandı. Mecidiyeköy'den Teksilkent'e uzanan tüneller Eyüp'te bulunan Veysel Karani durağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle birleşti.  Kabataş'tan Mecidiyeköy'e oradan Mahmutbey'e uzanan 2 etaptan oluşan hat hakkında bilgi veren Topbaş, “24.5 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Mahmutbey'den çıkan bir kişi Kabataş'a 31,5 dakikada ulaşacak” dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dev  Projede  Tüneller  Birleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER