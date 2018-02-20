Bütçe Fazla Verince Vatandaşa Para Dağıttılar
Abd Donanması'ndan Yavuz Sultan Selim Göndermesi
Bakanlık Tartışmaları Bitirdi: 1 Kuruş Bile Zam Yapılmayacak
Eşini Keser Ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım
Sevdiği Kızın Ailesini Katledip Canlı Yayın Yapan Cani, Yakalandı!
Dev Projede, İkinci Etap İçin İlk Adım Atılıyor
Mali Şube'den Fetö Operasyonu!
Suriye'de Harita Yeniden Çiziliyor! Azez-Bülbül Arası Temizlendi
Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
70 Bin Kişinin Yaşadığı Şehir Merkezi Taşınıyor
Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
116 Yıllık Efsane Marka İflasın Eşiğinde
Burak Yoksa Gol De Yok
'ittifakın Adı Ne Olacak?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın Kızını Oynayan Müge Ulusoy, Şimdilerde Tanınmaz Halde
Erdoğan'dan Çocuk İstismarıyla İlgili Açıklama: Talimat Verdik, En Ağır Ceza Neyse Adım Atılacak
Musk'ın Uçan Treninin İlk Kez Kullanılacağı Ülke Belli Oldu
Mavi Bereli Aslanlar Suriye Sınırına Böyle Uğurlandı
İş Adamına Evlat Şoku! İki Çocuğu Da Meğer Başka Adamdanmış
Afrin'deki Son Gelişmeyi Duyurdu: Önümüzdeki Günlerde Kuşatılacak!

Dev projede, ikinci etap için ilk adım atılıyor

DEV PROJEDE, İKİNCİ ETAP İÇİN İLK ADIM ATILIYOR

Ulaştırma Bakanı Arslan, "İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürmek amacıyla hazırlanan İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabı için ihale yapılacak" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 15:00
Puan Ver : Dev Projede, İkinci Etap İçin İlk Adım Atılıyor(5/10)1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürecek İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli Otoyolu için 21 Haziran'da ihaleye çıkılacağını söyledi.

İLK ETAP HİZMETE AÇILDI

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin, birinci etabını oluşturan İzmir-Aydın arasındaki otoyolun daha önce hizmete açıldığını anımsattı.

Söz konusu projenin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli kısmı için ÇED raporunun alındığını anlatan Arslan, güzergah hakkında bilgi verdi. Arslan, otoyolun mevcut Aydın Çevre Yolu otoyol ayrım kavşağından başlayarak Kuyucak ilçesinin güneyinden geçtiğini ve D320 devlet yolunun kuzeyinden devam ederek Denizli'ye ulaşacağını bildirdi.

TOPLAM UZUNLUĞU 440 KM

Arslan, İzmir-Aydın arasının 115 kilometre, Aydın-Denizli arasının 140 kilometre, Denizli-Burdur arasının 140 kilometre, Burdur-Antalya arasının bağlantı yolları dahil 45 kilometre olmak üzere otoyolun toplam uzunluğunun 440 kilometreyi bulduğuna işaret etti. Arslan, Aydın-Denizli arasının bağlantı yollarıyla 154 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Söz konusu projenin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi için yarın ilana çıkılacağını belirten Arslan, 7 Mart'ta ihale dökümanlarının satışa sunulacağını söyledi.

KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ UYGULANACAK

Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak otoyolun ihalesinin, kapalı teklif alma usulü ile 21 Haziran'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Projenin üçüncü etabını oluşturan Denizli-Antalya Otoyolu için ise proje çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arslan, "Projenin üç etabının da tamamlanmasıyla iki il arasındaki seyahat süresi 3 saate düşecek." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Projede  İkinci  Etap  İçin  İlk  Adım  Atılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER