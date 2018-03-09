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Dev projede ÇED süreci başladı

DEV PROJEDE ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Galataport Projesi'nde çevresel etki değerlendirme süreci başladı.

Tarih : 09 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Dev Projede Çed Süreci Başladı(10/10)6

Kamuoyunda Galataport olarak bilinen " Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Tarama Projesi" ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı.

PROJE UYGUN BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan sahil şeridini kapsayan projenin uygun bulunarak ÇED sürecinin başladığı duyuruldu.

İlanda şunlar kaydedildi:

" İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kılıçali Paşa Mahallesi mevkisindeki Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Tarama Projesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliğimize sunulan PTD dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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