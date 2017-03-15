DEV PROJE 400 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK!
Mardin'de 400 bin kişiye istihdam sağlayacak 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Ana Su Kanalı projesinin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.
2 MİLYON DEKAR ARAZİ SULANACAK
Atatürk Baraj Gölü'ndeki su, inşa edilen 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Kanalı ile Mardin'e ulaştırılacak. Son aşamasına gelinen projenin hayata geçirilmesi ile 2 milyon dekarı aşkın arazi suya kavuşurken 400 bin kişiye istihdam sağlanacak.
kaynak:sabah
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