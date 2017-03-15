Mardin'de 400 bin kişiye istihdam sağlayacak 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Ana Su Kanalı projesinin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.



2 MİLYON DEKAR ARAZİ SULANACAK







Atatürk Baraj Gölü'ndeki su, inşa edilen 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Kanalı ile Mardin'e ulaştırılacak. Son aşamasına gelinen projenin hayata geçirilmesi ile 2 milyon dekarı aşkın arazi suya kavuşurken 400 bin kişiye istihdam sağlanacak.







kaynak:sabah