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dev proje 400 bin kişiye istihdam sağlayacak!

DEV PROJE 400 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK!

Mardin'de 400 bin kişiye istihdam sağlayacak 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Ana Su Kanalı projesinin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Tarih : 15 Mart 2017, 15:21
Puan Ver : Dev Proje 400 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak!(8/10)9


2 MİLYON DEKAR ARAZİ SULANACAK



Atatürk Baraj Gölü'ndeki su, inşa edilen 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Kanalı ile Mardin'e ulaştırılacak. Son aşamasına gelinen projenin hayata geçirilmesi ile 2 milyon dekarı aşkın arazi suya kavuşurken 400 bin kişiye istihdam sağlanacak.



 



kaynak:sabah








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