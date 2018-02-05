Geçtiğimiz çarşamba günü 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na giriş yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. Bugün sabah saatlerinde tekrar boğaza giren dev platform bir kez daha alçaltma işlemi yapılarak boğazdan geçirilmeye çalışılacak.

52,4 METRE UZUNLUĞUNDA

İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.

Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.

Kaynak: haberinburada