DEV PETROL PLATFORM TEKRAR BOĞAZ'DAN GEÇİYOR
İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan dev petrol platformu bugün tekrar Boğaz'a girdi.
Geçtiğimiz çarşamba günü 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na giriş yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapılmış fakat başarılı olunamamıştı. Bugün sabah saatlerinde tekrar boğaza giren dev platform bir kez daha alçaltma işlemi yapılarak boğazdan geçirilmeye çalışılacak.
52,4 METRE UZUNLUĞUNDA
İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.
Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar