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dev otoyol projesi için kamulaştırma başlıyor

DEV OTOYOL PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA BAŞLIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:07
Puan Ver : Dev Otoyol Projesi İçin Kamulaştırma Başlıyor(8/10)5


Bakanlar Kurulunun, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  



Karara göre, söz konusu proje için İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe ve Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı, Hendek ilçelerindeki bazı parseller kamulaştırılacak.



 



kaynak:habertürk








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