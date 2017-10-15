DEV ORGANİZASYONU TÜRKİYE'DEN ALIP İSVEÇ'E VERDİLER
Avrupa Halter Federasyonu, gelecek yıl Antalya'da yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nı İsveç'e aldı.
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk heyetiyle görüşmelerin ardından şampiyonanın İsveç'te yapılmasına karar verdi.
DOPİNG CEZASI KESİLMİŞTİ
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar yaptığı açıklamada, heyetlerinin, şampiyonayı yapamayacaklarına dair sebepleri EWF Yönetim Kurulu'na anlattığını belirterek, "Evet bu şampiyona Antalya'da yapılacaktı. Ancak ülkemize son verilen doping cezası nedeniyle bunun imkansız olduğunu yönetim kurulu üyelerine aktardık. Onlar da bizim gerekçelerimizi haklı bularak Avrupa Şampiyonası'nın İsveç'te yapılmasını kararlaştırdı." diye konuştu.
TÜRKİYE 1 YIL MEN ALMIŞTI
2018 Avrupa Halter Şampiyonası'nın, daha önce 23 Mart-1 Nisan'da Antalya'da düzenlenmesi planlanmıştı. Uluslararası Halter Federasyonu, Kosova'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası sırasında yaptığı toplantıda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye müsabakalardan 1 yıl süreyle men cezası vermişti.
Şampiyona aynı tarihlerde İsveç'te düzenlenecek.
Kaynak: haberinburada
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