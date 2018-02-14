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Dev operasyon için düğmeye basıldı, 2. emre kadar sokağa çıkmak yasak

DEV OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI, 2. EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan büyük operasyon kapsamında, 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, 2. Emre Kadar Sokağa Çıkmak Yasak(5/10)1

Diyarbakır kısalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PKK'YA BÜYÜK OPERASYON

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

71 KÖY VE 106 MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamada operasyonda halkın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi için Silvan'a bağlı Dolaplıdere, Dağçılar, Çaldere, Bayrambaşı, Altınkum, Babakaya, Ormandışı, Keklikdere, Onbaşılar, Boyunlu, Üçbasamak, Gürpınar, Kayadere, Arıköy, Kazandağı, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak. Bahçe, Görentepe, Karahacı, Otluk, Gündüzköy, Susuz, Çardakköy, Eskiköy, Başıbüyük ve Kumgölü köyleri ile Erkenciler, Ergeçiti, Aşağıbabakaya, Kayabağ, Alakuşak, Kaso, Yukarıbakaya, Mirenge, Çalıönü, Çelikler, Çatak, Dönenkaya, Esenyol, Özlüce, Taraklı, Darıseven, Usluca, Toklar, Boğazönü, Başkaya, Çavuşdamı, Yamaç, Çayyatağı, Dağarcık, Dorukardı, Yayıklı, Ayrancı, Gördük, Susamış ve Köksüren mezraları, Kulp'a bağlı Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Bağcılar, Akbudak, Demirli, Bayırköy, Taşköprü, Temren, Güleç, İnkaya, Yakıtköy, Barın, Üçkuyu, Karaorman, Ünal, Başbuğ, Yayıkköy, Ayhanköy, Kayahan, Hamzalı, Salkımlı, Uzunova, Konuklu ve Tuzla köyleri ile Maden, Yalımlı, Dökmetepe, Soldere, Yolugüzel, Yeşilce, Başcavuş, Dulusalkım, Düzpelit, Havrik, Mezrimalamüftü, Ortakuyu, Küçükbağcılar, Mutlu, Yenidam, Keçiveren, Zümrütlü, Kekliktepe, Haruni, Gomasüleyman, Yukarıpolat, Aşağı Polat, Kayapınar, Malaabdo, Tilkan, Hacıhasan, Donar, Savusan, Kırbağ, Mevik, Kuyucak, Korukçu, Meydan, Danacık, Muzhat, Gom, Çiftlik, Hacımeli, Kale, Bilgili, Besi, Caferkan, Alikan, Akyaprak, Derindere, Yolçatı, Çöl, Arık, Sivricey, Çiğdemli, Cebeci, Karlık, Kocadağ, Ovabağ, Yavuz, Nergizi, Yarımca, Esenler Maver, Kollukavak ve Karşıyaka mezraları, Lice'ye bağlı Zümrüt, Kıpçak, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Türeli ve Çıralı köyleri ile Hevsel, Alataş, Bakanlar, Kolbağı, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer ve Kerpiçören mezraları ve Hazro'ya bağlı Koçbaba, Mutluca, Ülgen ve Bayırdüzü köyleri ile Şahgeldi, Korhan, Akbulut, Kanipüskülü, Hacıcabbarlar, Tavşantepe ve Avcı mezralarında bugün 08.00'dan itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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