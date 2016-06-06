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DEV OPERASYON: 59 GÖZALTI!


DEV OPERASYON: 59 GÖZALTI!
Tarih : 06 Haziran 2016, 09:19
Puan Ver : Dev Operasyon: 59 Gözaltı!(10/10)9


Adana'daki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana merkezli 12 ilde bu sabah operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında müteahit, mobilya ve tekstil fabrikaları sahiplerinin de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen işadamları sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ilan edilen Fethullah Gülen Camaati'ne yönelik soruşturmalarında, FETÖ/PDY'nin Adana'daki finans kaynakları ve para trafiğini ortaya çıkardı. Yıllık milyonlarca liralık paranın kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen müteahitler, tekstil ve mobilya fabrikası sahiplerini tespit eden KOM ekipleri, operasyon başlattı.








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