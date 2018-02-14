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Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
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Dev mücadelede kazanan Anadolu Efes oldu

DEV MÜCADELEDE KAZANAN ANADOLU EFES OLDU

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'e 83-80'lik sonuçla mağlup oldu.

Tarih : 14 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu(7/10)3

PTT Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

ANADOLU EFES YARI FİNALE YÜKSELDİ

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'e 83-80'lik sonuçla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla yarı finale yükselen Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol'un rakibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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