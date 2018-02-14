PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'e 83-80'lik sonuçla mağlup oldu.

PTT Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

ANADOLU EFES YARI FİNALE YÜKSELDİ

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'e 83-80'lik sonuçla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla yarı finale yükselen Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol'un rakibi oldu.

Kaynak: haberinburada