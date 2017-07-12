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Dev mısırların arasında kaybolan polis, karşılaştıklarıyla şok oldu!

DEV MISIRLARIN ARASINDA KAYBOLAN POLİS, KARŞILAŞTIKLARIYLA ŞOK OLDU!

Adana'da helikopterle denetim yapan polis, tarlada ekili mısırların arasında yetiştirilen 1670 kök kenevir bitkisi ele geçirerek, imha etti. Gözaltına alınan tarla sahibi, "Kenevirlerden haberim yoktu." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Dev Mısırların Arasında Kaybolan Polis, Karşılaştıklarıyla Şok Oldu!(7/10)3

Adana'da kent genelinde tarım arazilerini havadanhelikopter desteğiyle inceleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent Mahallesi'ndeki Mısır tarlası ortasına yüklü miktarda ekilen kenevir bitkisini ortaya çıkardı.

NARKOTİK EKİPLERİ 2 METRELİK MISIRLARIN ARASINDA KAYBOLDU

Tarlaya giren narkotik ekipleri, 2 metre boyuna ulaşan mısırların arasında kaybolunca, helikopterdeki polisler, 'Bizim altımıza gelin' diyerek uyuşturucunun yerini tarif ederek bulunmasını sağladı.

1670 KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen 1670 kök kenevir bitkisi ekiplerce sökülerek imha edildi.

TARLA SAHİBİ: HABERİM YOKTU

Gözaltına alınan tarla sahibi 57 yaşındaki A.A., kenevir bitkisinden haberinin olmadığını ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen tarla sahibi tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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