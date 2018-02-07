PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi ortaklığını üç yıl daha uzattığını duyurdu. Yenilenen ortaklık hakkındaki yorumlarını paylaşan PepsiCo Global Başkanı Ramon Laguarta, şunları söyledi: "PepsiCo'nun futbol oyunuyla muhteşem ve efsanevi bir tarihi var ve işte bu sebeple UEFA Şampiyonlar Ligi ile ortaklığımızı yenilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz üç yıl süresince bu ortaklık, güçlü ve heyecan verici bir platform oldu ve bu kapsamda biz de dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftara futbolun en iyisini sunma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz"

2021 YILINA KADAR ORTAKLIK SÜRECEK

Guy-Laurent Epstein, UEFA Etkinlik SA Pazarlama Direktörü; "2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ortaklığı ailesine katıldığı tarihten bu yana, PepsiCo ve markaları şampiyonayı global ölçekte tanıttı. Ve bizler bu güçlü ilişkiyi 2018-21 döneminde sürdürecek olmaktan memnunuz. 100'ün üzerinde pazarda, yenilikçi dijital aktivasyonlarıyla, ürünlerin üzerinde yer alan promosyonlarıyla PepsiCo, UEFA için mükemmel bir ortak. Bu bağlamda, UEFA Şampiyonlar Ligi hakkındaki ilgi ve bilinirliğin arttırılması çalışmalarımız devam edecek. Pepsi'nin sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Seremonisi, yeni bir izleyici kitlesini şampiyonaya taşıdı. Kiev'de bir başka heyecan verici şov gerçekleştirilmesini de heyecanla bekliyoruz" dedi.

Pepsi, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2018 2. Tur maçları kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerle ortaklık içinde yer alıyor olacak.

Kaynak: haberinburada