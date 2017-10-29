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Dev maçta Sneijder tel tel döküldü

DEV MAÇTA SNEİJDER TEL TEL DÖKÜLDÜ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, PSG maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Dev Maçta Sneijder Tel Tel Döküldü(10/10)6

Ligue 1'in 11. haftasının açılış maçında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'e acımadı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Paris ekibinde goller Cavani (2) ve Dante'den (Kendi kalesine) geldi.

TEK ŞUT BİLE ÇEKEMEDİLER

En önemli kozu Neymar olmadan Nice'in kalesine tek bir isabetli şut atmasına izin vermeyen Paris Saint-Germain, rakiplerine bir kere daha gözdağı verdi.

ESKİ SNEIJDER'DEN ESER YOK

Öte yandan Nice forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder de, hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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