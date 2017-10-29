Ligue 1'in 11. haftasının açılış maçında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'e acımadı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Paris ekibinde goller Cavani (2) ve Dante'den (Kendi kalesine) geldi.

TEK ŞUT BİLE ÇEKEMEDİLER

En önemli kozu Neymar olmadan Nice'in kalesine tek bir isabetli şut atmasına izin vermeyen Paris Saint-Germain, rakiplerine bir kere daha gözdağı verdi.

ESKİ SNEIJDER'DEN ESER YOK

Öte yandan Nice forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder de, hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında yer aldı.

Kaynak: haberinburada