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Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! Şenol Güneş'ten sürpriz kadro

DEV MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU! ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Saat 22.45'de başlayacak karşılaşmayı Rumen Ovidiu Hategan yönetecek.

Tarih : 20 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro(5/10)1

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı başaran temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşma saat 22.45'de başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

BAYERN MUNIH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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