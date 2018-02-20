DEV MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU! ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Saat 22.45'de başlayacak karşılaşmayı Rumen Ovidiu Hategan yönetecek.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı başaran temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşma saat 22.45'de başlayacak.
11'LER BELLİ OLDU
BAYERN MUNIH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love
Kaynak: haberinburada
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