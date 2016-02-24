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dev maçta cüneyt çakır'a küfür şoku

DEV MAÇTA CÜNEYT ÇAKIR'A KÜFÜR ŞOKU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Barcelona maçını TRT'den izleyen futbolseverler ilginç bir olaya tanık oldu.

Tarih : 24 Şubat 2016, 09:07
Puan Ver : Dev Maçta Cüneyt Çakır'a Küfür Şoku(7/10)7


Emirates Stadı'ndaki maçta tribünde oturan ve ses tonundan bir hayli alkollü olduğu anlaşılan bir İngiliz taraftar ilk 45 dakika boyunca sürekli küfür etti.



Neredeyse hiç durmadan küfür ve hakaret içeren kelimeler savuran İngiliz taraftarın en büyük hedefi ise hakem Cüneyt Çakır oldu. Karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT, ekibin oturduğu bölüm taraftara çok yakın olmasından dolayı sesin gelmesine bir türlü engel olamadı.



SPİKER YALÇIN ÇETİN AÇIKLAMA YAPTI



Olayın geniş yankı bulması üzerine Yalçın Çetin, ikinci yarı öncesinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ömer Üründül ile birlikte anlatım yaptıkları yerin fiziki koşullarından yakınan Çetin, "İngiltere gibi bir ülkede Şampiyonlar Ligi maçında görev yapmamıza rağmen şu an bulunduğumuz yer gerçekten çok kötü. Çok abartıyor diyebilirsiniz ama görmeniz lazım. Burada taraftarla iç içeyiz. Bazı taraftarların sözleri maalesef yayına yansımış. İkinci yarıda bunların tekrarlanmaması için gerekli altyapıyı hazırladık. Taraftarlara uyarıda da bulunduk. Eğer bir aksilik olursa lütfen kusuruma bakmayın" dedi.



TRT STATTAN ANLATIMI KESTİ



Alınan tedbirlere rağmen küfürler ikinci yarıda da devam edince, Yalçın Çetin, maçın 65. dakikasında seyircilerden özür dileyerek anlatımı Ankara stüdyosuna devretti.








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