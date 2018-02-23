DEV MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR ÇIKTI, BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ
UEFA Avrupa Liginde Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada bir polis hayatını kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskvoa maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
İspanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Liginde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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