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Dev maç öncesi olaylar çıktı, bir polis hayatını kaybetti

DEV MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR ÇIKTI, BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ

UEFA Avrupa Liginde Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada bir polis hayatını kaybetti.

Tarih : 23 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Dev Maç Öncesi Olaylar Çıktı, Bir Polis Hayatını Kaybetti(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskvoa maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Liginde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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