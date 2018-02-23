UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskvoa maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Liginde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada