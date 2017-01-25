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dev kurumdan dolarla ilgili flaş tahmin!

DEV KURUMDAN DOLARLA İLGİLİ FLAŞ TAHMİN!

UBS varlık yönetimi birimine göre ABD Doları, Donald Trump yönetimi altında bu yıl muhtemelen düşecek

Tarih : 25 Ocak 2017, 14:06
Puan Ver : Dev Kurumdan Dolarla İlgili Flaş Tahmin!(8/10)9


UBS Group AG varlık yönetimi birimine göre ABD Doları zirveye ulaştı ve bu yıl Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında muhtemelen düşecek. UBS'e göre dolarda yakın zamanda görülecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek.



UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, Bloomberg TV ile gerçekleştirdiği mülakatta “Donald Trump'ın sözünü verdiği daha fazla altyapı ve düşük vergi ile edinilecek daha fazla borç ABD için ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırıyor; bu da dolar için net bir şekilde olumsuz.” dedi.



Gordon, Singapur'da gerçekleştirdiği mülakatta “Bizim UBS'te ABD Doları'na ilişkin görüşümüz negatif. Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce burdan düşecek” dedi ve “Böyle düşünüyoruz çünkü reel faiz oranlarının eksi bölgede daha fazla ilerlediğini görüyoruz” diye ekledi.


 


 


kaynak:habertürk







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