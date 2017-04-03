Akıllı telefon satın almayı düşünen okuyucularımıza için Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 Edge ve Samsung Galaxy S8+ modellerinin artılarını ve eksilerini sizler için değerlendirdik.



Akıllı telefon satın almayı düşünen okuyucularımıza için Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 Edge ve Samsung Galaxy S8+ modellerinin artılarını ve eksilerini sizler için değerlendirdik.



Geçtiğimiz günlerde duyurulan Samsung Galaxy S8+ modeliyle birlikte akıllı telefon piyasası oldukça hareketlendi. Fiyatıyla eleştirilere konu olan Galaxy S8+ modeli, tasarımsal anlamda çoğu rakibini gerisinde bırakmayı başardı. Peki Galaxy S8+ o parayı vermeye değer bir telefon mu? iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S7 Edge modelleriyle birlikte bu soruya yanıt arayacağız.



Bu karşılaştırmamızın odak noktası, yeni bir amiral gemisi satın almak isteyen kullanıcılara rehber olmak. Dolayısıyla bu üç model dışındaki seçenekleri şimdilik ikinci plana atıyoruz ve ana başlıklar halinde sektörün devlerini sizler için değerlendiriyoruz. Değerlendireceğimiz ana başlıklar şu şekilde; Fiyat Karşılaştırması







Tasarım Karşılaştırması







Ekran Karşılaştırması







Performans Karşılaştırması







Kamera Karşılaştırması







Pil Karşılaştırması







Yazılımsal Özelliklerin Karşılaştırması







Değerlendirme ve Ortak Özellikler



Bu karşılaştırmadan sonra eklemek istediklerinizi ve sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. İlerlemek için görsellere veya yukarıdaki karşılaştırma başlıklarına tıklamanız yeterli.



Fiyat Karşılaştırması (iPhone 7 Plus, Galaxy S8+ ve Galaxy S7 Edge)



Karşılaştırma detaylarına geçmeden hemen önce söz konusu modellerin fiyatlarını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Sınırlı bir bütçe ile akıllı telefon alışverişi yapacak kullanıcıların dikkat etmesi gereken ilk nokta burası. Ödenen paranın karşılığında neler alınabiliyor sorusunun cevabına sonraki maddelerde geçeceğiz.



Fiyatların farklı mağazalarda değişkenlik gösterebileceğini belirtelim. Karşılaştırmamızın konuğu olan üç modelin güncel fiyatları şu şekilde;







Apple iPhone 7 Plus 32GB: 4449 TL









Samsung Galaxy S8+ 64GB: 4999 TL









Samsung Galaxy S7 Edge 32GB: 3600 TL







Görüldüğü üzere artık güncel bir amiral gemisi almak için 4000 TL barajı çoktan alışmış durumda. Galaxy S7 Edge, 2016 yılının amiral gemisi olduğu için diğer iki modelden daha uygun bir fiyat etiketine sahip. Apple iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S8+ modelleri ise 2017 yılını hedefleyen amiral gemileri olmaları sebebiyle daha yüksek fiyata sahip.



Fiyatların bu kadar yükselmesinin en önemli sebebi ülkemiz özelinde tabii ki döviz kuru ve vergiler. Ancak son iki yıldır akıllı telefon üreticilerin fiyat artırımına gittiğini de unutmamak gerekiyor.



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