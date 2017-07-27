Enerji Bakanlığı'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklifini verdi. Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak ihaleye katılmaya karar verdi ve teklifini Enerji Bakanlığı'na verdi" dedi.

YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR DOLAR

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen- Beyçelik Gestamp ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılmasının planladığını kaydetmişlerdi.

Kaynak: haberinburada