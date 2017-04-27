DEV HAVAYOLU KAYYUMA DEVREDİLEBİLİR
İtalyan havayolu Alitalia'nın, finansman sorununun aşılması için hazırlanan yeniden yapılandırma teklifinin çalışanlar tarafından reddedilmesinin ardından şirketin kayyuma devredilmesi gündeme geldi.
Önceki gün çalışanların oylamasına sunulan işten çıkarmalar ve maaşlarda kesintiyi öngören yeniden yapılandırma teklifinin reddedilmesinin ardından şirket yarın olağanüstü genel kurula gidecek.
Alitalia Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, yeniden sermayelendirme işleminin imkansız hale gelmesi sebebiyle şirket genel kurulunun yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığı ve şirketin başına kayyum atanması konusunun değerlendirileceği belirtildi.
Şirket çalışanları, hükümetin yeni bir kurtarma planıyla devreye girmesini isterken, hükümetten bu talebe olumsuz cevap geldi.
kaynak:hürriyet
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