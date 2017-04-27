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dev havayolu kayyuma devredilebilir

DEV HAVAYOLU KAYYUMA DEVREDİLEBİLİR

İtalyan havayolu Alitalia'nın, finansman sorununun aşılması için hazırlanan yeniden yapılandırma teklifinin çalışanlar tarafından reddedilmesinin ardından şirketin kayyuma devredilmesi gündeme geldi.

Tarih : 27 Nisan 2017, 09:56
Puan Ver : Dev Havayolu Kayyuma Devredilebilir(9/10)11


Önceki gün çalışanların oylamasına sunulan işten çıkarmalar ve maaşlarda kesintiyi öngören yeniden yapılandırma teklifinin reddedilmesinin ardından şirket yarın olağanüstü genel kurula gidecek. 



Alitalia Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, yeniden sermayelendirme işleminin imkansız hale gelmesi sebebiyle şirket genel kurulunun yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığı ve şirketin başına kayyum atanması konusunun değerlendirileceği belirtildi.



Şirket çalışanları, hükümetin yeni bir kurtarma planıyla devreye girmesini isterken, hükümetten bu talebe olumsuz cevap geldi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dev  Havayolu  Kayyuma  Devredilebilir    haber

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