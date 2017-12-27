DEV HAVA YOLU ŞİRKETİ AİR FRANCE-KLM, THY İLE YARIŞINDA GERİ KALDI
Avrupa'nın önde gelen hava yolları grubu Air France-KLM, Avrupa'nın yıldızı haline gelen THY'nin Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarında yarattığı rekabetle yarışmaya çalışıyor.
Avrupa'nın önde gelen havayollarından Air France-KLM Group, İstanbul uçuşlarını kısa süre önce kurduğu yüzde 100 iştiraki Joon üzerinden devam ettirme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul uçuşlarını mart sonu itibarıyla Joon markası ile yapma kararı aldıklarını belirten Air France-KLM Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Jerome Salemi, "Air France'ın sert rekabetle karşılaştığı ve gerek low-cost gerekse ulusal havayollarına karşı daha rekabetçi olmamız gereken destinasyonlarda Joon ile pozisyon almayı amaçlıyoruz." dedi. "TÜRKİYE PAZARINDA NET BİR ŞEKİLDE VARIZ"Salemi, "Air France KLM Group Türkiye pazarında net bir şekilde var ve gelişmek istiyor. Pazar çok rekabetçi olduğu için ise stratejimiz, bunu rekabetçi ve yenilikçi araçlarla yapmak. Joon da bunlardan biri" diye konuştu."TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELERİN BİR YANSIMASI DEĞİL"Salemi, Air France-KLM'nin İstanbul uçuşlarını Joon ile gerçekleştirme kararında Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında zaman zaman yükselen siyasi tansiyon ya da güvenlik endişelerinin etkili olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Bu, network optimizasyonu ve Joon filosunun müsaitliği ile bağlantılı olarak alınan bir şirket kararı, herhangi bir jeopolitik gelişmeden bağımsız" cevabını verdi.HAFTADA YEDİ KEZ PARİS-İSTANBUL UÇUŞU"Yeni nesil havayolu" olarak konumlandırılan Joon bünyesinde ise Paris'ten İstanbul'un yanı sıra Roma, Barcelona, Lisbon, Berlin, Cape Town, Seyşeller, Kahire, Tahran uçuşları gerçekleştirilecek. Salemi'nin verdiği bilgiye göre, Air France Mart sonundan itibaren Paris-İstanbul uçuşlarını haftada yedi kez olmak üzere Joon üzerinden gerçekleştirecek.
Kaynak: haberinburada
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