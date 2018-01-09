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Dev hastane halka arzdan 500 milyon lira bekliyor

DEV HASTANE HALKA ARZDAN 500 MİLYON LİRA BEKLİYOR

Aracı kurum, Medical Park'ın halka arzında satılacak B cinsi hisse satışında yaklaşık 500 milyon lira gelir oluşmasının beklendiğini açıkladı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 06:10
Puan Ver : Dev Hastane Halka Arzdan 500 Milyon Lira Bekliyor(10/10)6

Halka arzda görev alan yabancı bir aracı kurum tarafından yayımlanan belgede ek satışın ne kadar olacağının henüz teyit edilmediği ancak birincil satışın yüzde 15'ini bulabileceği, şirketin toplam halka açıklığının ise yüzde 45 olacağı ifade edildi. Belgede halka arz gelirlerinin şirketin döviz cinsi borçlarının azaltılmasında kullanılacağı açıklandı.

HALKA ARZDA ARACILIK YAPACAK KURUMLAR

Halk arzda küresel talep toplamayı J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC ve Bank of America Merrill Lynch yönetecek. Türkiye'den talep toplama ve koordinasyon ise Ak Yatırım tarafından yürütülecek. (Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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