Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde ve 66 metre boyundaki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İzmir'in Aliağa Limanı'na gitmek üzere İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan yola çıkan, 22 bin 604 groston ağırlığındaki "Deborah" adlı petrol arama platformu, saat 12.15'te boğaza giriş yaptı.

BOĞAZ GEÇİŞE KAPATILDI

Geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Platform saat 13.45 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1" ve "Kurtarma-10" ile "Türkeli" ve "Yumurtalık" isimli römorkörlerce refakat edilen platformun Ege Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

Kaynak: haberinburada