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dev fonların türkiye'ye yatırım ilgisi

DEV FONLARIN TÜRKİYE'YE YATIRIM İLGİSİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, Türkiye'nin referandum sonrası dönemde hızlı bir şekilde reformlara odaklanmasını bekliyor" dedi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 12:47
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında geldiği Washington'da soruları yanıtladı. Washington'da küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ağbal, referandum sonrasında ekonomi üzerindeki belirsizliklerin ortadan kalktığını, gündemin yapısal reformların hızla uygulanması olduğunu dile getirdi.



Öncelikli reformlar arasında kamu maliyesi, iş gücü piyasası, eğitim ve hukuk sistemi ile İstanbul Finans Merkezi ve mikro sektörel reformların yer aldığını belirten Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanun Tasarısını gelecek haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunacağını aktardı.



 



kaynak:yenişafak








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