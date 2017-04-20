

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 85 kişiden 30'u gözaltına alındı.







AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.







Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik etaplar halinde operasyon gerçekleştirdi.







Bugüne kadar yapılan 6 etap operasyonda, haklarında işlem yapılan 285 şüpheliden 197'si tutuklandı.







kaynak:milliyet