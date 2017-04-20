Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

DEV FETÖ OPERASYONU: 85 GÖZALTI KARARI


DEV FETÖ OPERASYONU: 85 GÖZALTI KARARI
Tarih : 20 Nisan 2017, 10:21
Puan Ver : Dev Fetö Operasyonu: 85 Gözaltı Kararı(6/10)8


Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı  çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 85  kişiden 30'u gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı  değerlendirilen kişiler tespit edildi.



Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yeteri kadar  delil elde edilen şüphelilere yönelik etaplar halinde operasyon  gerçekleştirdi.



Bugüne kadar yapılan 6 etap operasyonda, haklarında işlem yapılan 285  şüpheliden 197'si tutuklandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dev  Fetö  Operasyonu  85  Gözaltı  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER