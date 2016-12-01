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dev derbinin hakemi belli oldu !

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU !

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin hakemi açıklandı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 15:19
Puan Ver : Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu !(5/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



Bu önemli maçı kimin yöneteceğini de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada derbiyi Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirildi.



 



kaynak:sözcü








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