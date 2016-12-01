DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU !
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin hakemi açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Bu önemli maçı kimin yöneteceğini de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada derbiyi Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirildi.
kaynak:sözcü
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