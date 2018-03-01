DEV DERBİDE HAREKETLİ DAKİKALAR! İKİ FUTBOLCU BİRBİRİNE GİRDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında, Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasında ilk yarının sona ermesinin ardından soyunma odası koridorlarından gergin anlar yaşandı.
FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ
İki takım futbolcuları içeri giderken, Beşiktaşlı Caner Erkin ile Fenerbahçeli Nabil Dirar arasında kavga çıktı. İki isim arasında çıkan gerginlik araya giren diğer futbolcular sayesinde yatıştırıldı.
Bu arada karşılaşmanın ilk yarısı sona erdikten sonra Hasan Ali Kaldırım ile Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'un yanına gidip itirazlarda bulundular.
Kaynak: haberinburada
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