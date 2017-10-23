Galatasaray-Fenerbahçe maçının seremonisinde, Fenerbahçe'nin 1.67'lik oyuncusu Valbuena'ya en uzun boylu çocuk denk gelince ilginç görüntüler oluştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan seremonide ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün izniyle düzenlenen seremonide 1,67'lik boyuyla Fenerbahçe'nin en kısa futbolcusu olan Valbuena'ya en uzun boylu çocuğun denk gelmesi dikkat çekti.

KASITLI OLARAK YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ortaya çıkan ilginç görüntü sonrası sosyal medyada bazı taraftarlar bu eşleştirmenin kasıtlı olarak yapıldığını iddia etti.

Futbol tarihinin en kısa yıldızlarından olan Fransız yıldız Matheu Valbuena, kariyerinde buna benzer talihsizlikler yaşayıp gündem yaratmıştı.

BOY DEZAVANTAJINI ÇALIM YETENEĞİYLE KAPATIYOR

Boy dezavantajını çalım yeteneğiyle en etkili silahı haline çeviren Valbuena kıvraklığıyla rakip savunmaların korkulu rüyası haline geliyor. Seri çalımlar ve hızlı koşularıyla bilinen Valbuena Fransa Milli Takımı formasını 58 kez giydi.

Kaynak: haberinburada