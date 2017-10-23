Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Dev derbide gözden kaçan ayrıntı

DEV DERBİDE GÖZDEN KAÇAN AYRINTI

Galatasaray-Fenerbahçe maçının seremonisinde, Fenerbahçe'nin 1.67'lik oyuncusu Valbuena'ya en uzun boylu çocuk denk gelince ilginç görüntüler oluştu.

Tarih : 23 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Dev Derbide Gözden Kaçan Ayrıntı(7/10)3

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan seremonide ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün izniyle düzenlenen seremonide 1,67'lik boyuyla Fenerbahçe'nin en kısa futbolcusu olan Valbuena'ya en uzun boylu çocuğun denk gelmesi dikkat çekti.

KASITLI OLARAK YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ortaya çıkan ilginç görüntü sonrası sosyal medyada bazı taraftarlar bu eşleştirmenin kasıtlı olarak yapıldığını iddia etti.

Futbol tarihinin en kısa yıldızlarından olan Fransız yıldız Matheu Valbuena, kariyerinde buna benzer talihsizlikler yaşayıp gündem yaratmıştı.

BOY DEZAVANTAJINI ÇALIM YETENEĞİYLE KAPATIYOR

Boy dezavantajını çalım yeteneğiyle en etkili silahı haline çeviren Valbuena kıvraklığıyla rakip savunmaların korkulu rüyası haline geliyor. Seri çalımlar ve hızlı koşularıyla bilinen Valbuena Fransa Milli Takımı formasını 58 kez giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Derbide  Gözden  Kaçan  Ayrıntı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER