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Dev derbi öncesi Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a kötü haber

DEV DERBİ ÖNCESİ ŞENOL GÜNEŞ VE AYKUT KOCAMAN'A KÖTÜ HABER

TFF, basın yoluyla yapılan açıklamalar nedeniyle Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ı, PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 07:20
Puan Ver : Dev Derbi Öncesi Şenol Güneş Ve Aykut Kocaman'a Kötü Haber(7/10)3

Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber...

Basın yoluyla yapılan açıklamalar nedeniyle Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE:

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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