Fenerbahçe'nin devre arası kampında dizinden sakatlanan Martin Skrtel son antrenmanda takımla çalıştı.

Deneyimli stoperin pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Aykut Kocaman futbolcusunun son durumuna bakarak Skrtel ve Luis Neto arasında bir seçim yapacak.

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi. (NTV Spor)

Kaynak: haberinburada