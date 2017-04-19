DEV BUZDAĞI KIYIYA KADAR GELDİ
İlkbaharın gelmesiyle çözülen buzullardan kopan gökdelen büyüklüğündeki bir parça, Kanada'nın doğusundaki Newfoundland adasına yaklaştı. Fotoğrafçıların akın ettiği Ferryland kasabasından çarpıcı kareler geliyor.
Reuters haber ajansı foto muhabirleri Greg Locke ve Jody Martin, Kanada'nın doğu kıyısında yer alan Newfoundland Adası'na gittiklerinde eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaştı. Profesyonel ve amatör birçok fotoğrafçının akın ettiği adadaki Ferryland kasabası, okyanusun birkaç kilometre açığında dev bir buzdağına ev sahipliği yapıyordu.
Her yıl ilkbaharın gelmesiyle Kuzey Kutbu'ndan dev buz blokları kopuyor. Ekvator çizgisine doğru sürüklenmeye başlayan kütleler, Buz Vadisi olarak bilinen bu bölgeye geliyor. Buzdağları genelde denizin altında kalıyor ancak Ferryland'daki hacmiyle diğerlerinden biraz daha farklı. Buzdağı, gökdelen büyüklüğünde.
kaynak:milliyet
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