DEV BİRLEŞMEYE ONAY GELDİ
AB, Dow Chemical ve DuPont'un 130 milyar dolarlık birleşmesini koşullu olarak onayladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Dow Chemical ve DuPont arasındaki 130 milyar dolarlık birleşmeye koşullu olarak onay verdi.
AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe 130 milyar dolarlık ABD firmaları Dow Chemical ve Dupont birleşmesine koşullu onay verildiğini açıkladı.
kaynak:hürriyet
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