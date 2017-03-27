Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

dev birleşmeye onay geldi

DEV BİRLEŞMEYE ONAY GELDİ

AB, Dow Chemical ve DuPont'un 130 milyar dolarlık birleşmesini koşullu olarak onayladı.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:58
Puan Ver : Dev Birleşmeye Onay Geldi(5/10)2


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Dow Chemical ve DuPont arasındaki 130 milyar dolarlık birleşmeye koşullu olarak onay verdi.



AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe 130 milyar dolarlık ABD firmaları Dow Chemical ve Dupont birleşmesine koşullu onay verildiğini açıkladı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dev  Birleşmeye  Onay  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER