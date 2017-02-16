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dev bankadan flaş dolar tahmini!

DEV BANKADAN FLAŞ DOLAR TAHMİNİ!

Credit Suisse 3 aylık dolar/TL tahminini 4.00'dan 3.80'e revize etti

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:10
Puan Ver : Dev Bankadan Flaş Dolar Tahmini!(6/10)4


Credit Suisse'nin Londra merkezli analisti Nimrod Mevorach 15 Şubat tarhili raporda, 3 aylık Dolar/TL tahminini 4.00'dan 3.80'e revize ettiğini belirtti.



Credit Suisse Türk lirasında daha az olumsuz görüş benimsemeye başladı. Mevorach, TCMB'nin sıkı para politikasını koruması ve doların yumuşak seyrini sürdürmesi durumunda Türk lirasının kısa vadede kazanç sağlayabileceğini söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dev  Bankadan  Flaş  Dolar  Tahmini    haber

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