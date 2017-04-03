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dev banka kendini böyle savundu

DEV BANKA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Credit Suisse ofislerine yapılan baskının ardından gazetelere reklam verdi, vergi kaçakçılığına karşı olduğu belirtti.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:50
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İsviçre bankası Credit Suisse adli makamların üç ofisinde yaptığı aramalar sonrası bankanın itibarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için İngiliz gazetelerine, vergi kaçakçılığına sıfır toleransı olduğunu vurgulayan Reklamlar verdi.



Zürih merkezli Credit Suisse'in geçen hafta uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasına dahil edilmesinin ardından Londra, Paris ve Amsterdam ofislerine baskınlar düzenlenmişti.



Sunday Times, Sunday Telegraph ve Observer gazetelerinde yayımlanan reklamlarda ilanların "son dönemlerde farklı Avrupa ülkelerinde vergiyle ilgili soruşturmalar başlatıldığına dair çıkan haberlere bir cevap" olduğu ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








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