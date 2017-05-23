İki ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışı gerçekleşen İldem Park Alışveriş Merkezi, ihale ile satışa çıkıyor.







İki ay önce açılışı yapılan Kayseri'deki İldem Park Alışveriş Merkezi satılıyor. Kayseri'de kurulu bir kooperatife ait AVM 29 Mayıs'ta yapılacak ihale ile satılacak AVM'nin satışı kooperatif üyelerinin genel kurul toplantısında aldıkları kararla belirlendi. İhale usulü ile satışın gerçekleştirileceği İldem Park AVM'nin içinde birçok ünlü marka yer alıyor, boş mağaza yok denecek kadar az.



12 MART'TA AÇILMIŞTI



Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifleri tarafından geliştirilen İldem Park Alışveriş Merkezi, 12 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışını gerçekleştirmişti.







kaynak:hürriyet