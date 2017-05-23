'danışmadan İlaç Kullanmak Sağlık Açısından Büyük Risk'
Abd'den Pyd/Pkk'ya 100 Tır Silah!
Abdullah Gül'ün Gelini De Tıp Fakültesi'nden Mezun Oldu
Ankara'da Öğrenci Servisi Devrildi!
Merakla Beklenen Zam Açıklaması Geldi
Doktor Kıyamet'ten Çok Önemli Türk Lirası Açıklaması
Dev Avm 2 Ay Önce Açılmıştı, Şimdi Satılıyor...
Borsada 100.000'e Doğru
Türkiye'de Bulunan Rezerv İçin Sıraya Girdiler!
Vagner Love: Cenk Harika, En İyisi Beşiktaş
Kuzey Kore-Güney Kore Sınırında Çatışma
Uefa Avrupa Ligi'nde 572 Milyon Avroluk Final
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz İle Devam Edecek
Altınordu'ya Yeni Çağlar Piyangosu
Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da
Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı

dev avm 2 ay önce açılmıştı, şimdi satılıyor...

DEV AVM 2 AY ÖNCE AÇILMIŞTI, ŞİMDİ SATILIYOR...

İki ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışı gerçekleşen İldem Park Alışveriş Merkezi, ihale ile satışa çıkıyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:56
Puan Ver : Dev Avm 2 Ay Önce Açılmıştı, Şimdi Satılıyor...(9/10)9


 



İki ay önce açılışı yapılan Kayseri'deki İldem Park Alışveriş Merkezi satılıyor. Kayseri'de kurulu bir kooperatife ait AVM 29 Mayıs'ta yapılacak ihale ile satılacak AVM'nin satışı kooperatif üyelerinin genel kurul toplantısında aldıkları kararla belirlendi. İhale usulü ile satışın gerçekleştirileceği İldem Park AVM'nin içinde birçok ünlü marka yer alıyor, boş mağaza yok denecek kadar az.



12 MART'TA AÇILMIŞTI



Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifleri tarafından geliştirilen İldem Park Alışveriş Merkezi, 12 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılışını gerçekleştirmişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dev  Avm  2  Ay  Önce  Açılmıştı  Şimdi  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER