DEUTSCHE BANK'TAN BİTCOİN İÇİN 2018 UYARISI: ÇÖKEBİLİR
Deutsche Bank Başekonomisti Torsten Slok, müşterilerine yolladığı uyarı notunda 2018'deki en önemli riskler arasında Bitcoin'in olduğu ve olası bir çöküşün yaşanabileceğini ifade etti.
Deutsche Bank Başekonomisti Torsten Slok, müşterilerine 2018 yılındaki olası risklerin ne olduğuna diar bir uyarı notu gönderdi. Bu listede Bitcoin de yer alıyor.
ÇÖKÜŞ OLABİLİR
Slok'un gönderdiği uyarı notuna göre 2018'deki en önemli riskler arasında Bitcoin'deki olası bir çöküş, yüksek enflasyon, yükselen emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi gibi riskler bulunuyor.
Deutsche Bank, geçtiğimiz hafta da Bitcoin çılgınlığının önümüzdeki sene genel piyasayı etkileyecebilecek bir risk olabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.
Slok, Bitcoin ve benzerlerindeki vahşi fiyat hareketlerinin daha sistematik bir hale gelebileceğini belirtti.
19 BİN DOLARI GEÇTİ
Kripto para biriminin fiyatı geçen hafta ilk kez 19 bin doları geçerken, sonrasında sert bir şekilde gerilmiş ve 13 bin dolar sınırına inmişti. Bitcoin 11 Aralık Pazartesi saat 07.15 itibariyle 16 bin 300 dolarda bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar