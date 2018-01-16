Detroit Otomobil Fuarının bu yılki yıldızı Almanların 39 yıldan bu yana neredeyse hiç değiştirmeden sattıkları lüks arazi duayeni Mercedes G serisi oldu.

Mercedes, yeni G Serisi'ni Detroit'te ünlü aktör Arnold Schwarzeneger ile tanıttı. Alman marka fuardan bir gece yaptığı tanıtımı 'Henry Ford'un ilk otomobilini ürettiği garaj üzerinde inşa edilen 'Michigan Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Yeni G Serisi modelinin tanıtım törende Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche bir konuşma yaptı. Dieter Zetsche bir ara cebinden çıkardığı G Serisi modelinin kapı kolunu göstererek "Sadece bunu değiştirmedik" dedi.

ARNOLD SCHWARZENEGER TANITTI

Işıklar ve ateşler arasındaki gösterinin ardından Dieter Zetsche, sahnede bulunan bir aracın içinden Arnold Schwarzeneger'i indirdi.

Hem G Serisi'nin hem de eski California Valisi olan ünlü oyuncu Arnold Schwarzeneger'in Avusturya Graz doğumlu olduğunu söyleyen Dieter Zetsche ile esprili bir sohbet yaptı.

Çok uzun zamandır bir G Serisi sahibi ve kullanıcısı olduğunu belirten ünlü aktör, "Vücut geliştirme çalışmalarına başladığımda ve en iyi vücuda sahip olduğumda, G Serisi'nin en iyi SUV olduğunu biliyordum. Ben daha güçlü ve kaslı hale geliyordum, G Serisi de güçlenip kaslanıyordu. Daha sonra hızlı olmak istedim, o zaman G Serisi de daha hızlandı. O yüzden biz gerçek ikiziz" dedi.

TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

İlk bakışta eskisinden ayırt etmenin zor olduğu yeni G Serisi kısa bir süre sonra tüm Türkiye'de de satılmaya başlanacak. Yeni G Serisi'nin dizel motorlu G 350 versiyonunun başlangıç fiyatı 1 milyon TL'nin altında olacak. Yıllar boyunca teknik açıdan gelişimi sürekli olarak devam eden, ancak görünüm olarak neredeyse hiç değişmeyen off-road ikonu en güncel haliyle teknik açıdan olduğu kadar görünüm açısından da tamamen yeni bir dönemin başlangıcını gözler önüne seriyor.

BİRÇOK DEĞİŞİKLİKLE GELDİ

53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş gövdesiyle yeni G-Serisi yollarda olduğu gibi arazide de daha heybetli bir görünüm sergiliyor. Aslında tamamen değişen, iç mekânı büyüyen, genişleyen, bacak mesafeleri ferahlayan, özellikle arka kapıdan inip binmesi kolaylaşan otomobilin bütün bunları sağlamak için tamamen değişen kabininin hiç değişmemiş gibi görünmesi büyük bir tasarım başarısı olarak dikkat çekiyor.

Karakteristik kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışardan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün karakteristik unsurlar yeni G-Serisi'nde de kullanılmaya devam ediliyor. Dışarıdan sabitlenen kapı menteşeleri ve üstten oturtulan motor kaputu yeni nesilde de aynen korunuyor.

















Kaynak: haberinburada