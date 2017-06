E3 2017 interaktif oyun ve eğlence fuarının en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Detroit Become Human ne zaman çıkacak? İşte detaylar.



Geçtiğimiz hafta sona eren E3 2017interaktif oyun ve eğlence fuarında birçok yeni yapım oyun severlerin beğenisine sunuldu. Bu oyunlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi de Detroit Become Humanisimli yapımdı.



Daha önce Heavy Rainve Beyond Two Soulsgibi yapımlarla karşımıza çıkan Quantic Dreamtarafından geliştirilen Detroit Become Human, oynanış dinamikleri ile ilgi odağı oldu. Fransa merkezli oyun yapımcısı, genelde macera türü diyebileceğimiz oyunlarla karşımıza çıkıyor.



Quantic Dream'in elinden çıkan yapımlar genel itibari ile değişik bir oynanış tarzına ve film tadında bir senaryoya sahip oluyorlar. Zaten gerek Heavy Rain, gerekte Beyond Two Souls'u oynarken kendimizi bir filmin içerisindeymiş gibi hissediyorduk.



Muhtemelen aynı duyguları,E3 2017'de tanıtılan Detroit Become Human'da da yaşayacağız. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile beğeni toplayan Detroit Become Human'ın çıkış tarihine ilişkin bir bilgi ise verilmemişti.



Yapımcı stüdyonun önemli isimlerinden biri olan David Cage, konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. GameSpot'a konuşan Cage, oyunun önümüzdeki yıl satışa sunulacağını açıkladı.



Yani Detroit Become Human'ın 2017'de çıkmayacağı kesinlik kazanmış oldu. Fakat oyunun, 2018'in hangi döneminde çıkacağı henüz netlik kazanmış değil. Muhtemelen bu senenin sonlarına doğru tam tarih netlik kazanacaktır.



