Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A.Kadir Küçüköner, adliyede katip olan eşinin izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'ya götürülerek tedaviye alındı. Polis memuru Avcı ise gözaltına alındı.

SAVCIYA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner, dün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip olan Şerife Avcı'nın izin talebine yıllık iznini kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner'e tabancayla 5- 6 kez ateş etti. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A.Kadir Küçüköner, çağrılan ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Durumu ağır olan Savcı Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memuru Turgut Avcı ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"SAVCI İZİN TALEBİNİ UYGUN GÖRMÜYOR"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi de adliyemizde katip. Katibe Hanım'ın bir izin talebi oluyor, savcı bey bunu uygun görmüyor. Bunun üzerine polis olan eşi devreye giriyor ve savcı beye 5-6 el ateş ediyor. İlk tespitlerde 3 kurşunun savcımıza isabet ettiğini öğrendik. Şu an kendisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale ediliyor" dedi.

BAŞKAN GÖKCE: ÜZÜCÜ BİR OLAY

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, "Bir terör olayı değil. Eşi adliyede çalışan bir polis memuru. Eşinden dolayı savcı beyle bir sorun yaşamışlar, eşinin rapor, izin konusunda bir konu olmuş. Savcı bey ağır yaralı. Antalya'ya götürüldü ambulans helikopterle. Adliye binası içinde olmuş. Üzücü bir olay. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.

VALİLİK: SAVCININ BİLİNCİ AÇIK

Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru Turgut Avcı, dün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner'e makamında beylik tabancası ile ateş etmek suretiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Cumhuriyet Savcısı'nın bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

ENGELLİ ÇOÇUKLARI VAR

Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı'nın bir süredir izin almak için talepte bulunduğu kaydedildi. Savcı Küçüköner'in 1.5 yıldır Korkuteli'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

Savcı Küçüköner'in yürüttüğü son soruşturmalar arasında, garsonluk yapmak için Antalya'ya gelen Kırgız Malika Nootieva'nın fuhuşa zorlanıp, öldüresiye dövülüp yol kenarına atılması olayı da yer alıyor.

GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, 'BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN' DEDİ

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'in, adliyede katip olan eşinin yıllık izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcı Küçüköner'in odasında silahlı saldırıya uğradığı sırada adliye binasında bulunan ve olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen görgü tanığı Mehmet Çetinkaya, "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım ve hemen diğer savcıya teslim ettim. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner bizlere 'Bu olaydan annemin haberi olmasın' dedi" ifadelerini kullandı.

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ

Polis memuru Turgut Avcı tarafından makam odasında tabancayla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, mermilerin savcı Küçüköner'in hem sağ, hem de sol akciğerine isabet ettiğini söyledi. Sağ akciğerdeki yaralanmanın ameliyat gerektiren kanmalı bir yara olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, "Kanamayı durdurduk, ancak sol akciğerde delik var. Şu anda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için bir şey söylemek henüz erken. 3- 4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazından ayrıldıktan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Ancak hayati tehlikenin azaldığını, ama geçmediğini söyleyebiliriz" dedi. Ameliyatın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Erdoğan, "Çok kanaması vardı. Vücudunda kurşun giriş ve çıkışları var. Bundan dolayı kaç mermi isabet ettiğini şu an söyleyemiyoruz. Savcılıktan açıklama yapılacak" dedi.

Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.

SAVCININ VURULMASI OLAYINI 4 SAVCI SORUŞTURACAK

Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'in polis memuru Turgut Avcı tarafından vurulmasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan zabıt katibi Şerife Avcı'yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyardığı belirtildi. Şerife Avcı'nın odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi polis memuru Turgut Avcı ile birlikte yeniden Savcı Küçüköner'in makam odasına geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün huzurunda şüpheli polis memuru, Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etti. Cumhuriyet Savcısı vücudunun 5 yerinden silahla yaralandı. Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste gerekli tıbbi müdahale yapılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hasta halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisini devam etmektedir."

POLİS MEMURU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Turgut Avcı ve eşi zabıt katibi Şerife Avcı'nın gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, "Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 adet mermiye el konulmuştur. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı olayı tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AYNI LOJMANDA ALTI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

Bu arada, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner ile kendisini makam odasında tabancayla vurarak ağır yaralayan polis memuru Turgut Avcı'nın ilçedeki adliye lojmanlarında, aynı blokta, altlı üstlü dairelerde oturduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada