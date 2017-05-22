2017'nin en merak edilen yapımlarından biri olan Destiny 2, PlayStation 4'te beklenilen performansı veremeyebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.



2017'nin en merak edilen yapımlarından biri olan Destiny 2, PlayStation 4'te beklenilen performansı veremeyebilir. İşte konu hakkındaki detaylar.



Bungieve Activisionişbirliği ile geliştirilen Destiny 2kısa süre önce resmi olarak duyurulmuş ve oyuna ilişkin ilk video da oyun severler ile paylaşılmıştı. Halo serisinin eski yapımcısı tarafından geliştirilen Destiny 2, yayınlanan videosu ile oyuncularda heyecan yaratmayı başarmıştı.



Geçtiğimiz gün oyun hakkındaki ilk detaylar da ortaya çıktı. Bungie, 2. oyunuyla ilk defa PC'ye gelecek seri hakkında son derece olumlu açıklamalarda bulundu. Zira bilindiği üzere ilk Destinyoyunu sadece konsollar için yayınlanmıştı. İkinci oyunu ile ilk defa PCplatformunda boy gösterecek olan yapım, belli ki bu platformda konsollara oranla daha iyi bir performans sergileyebilir.



Destiny 2'nin yönetmen koltuğunda bulunan Luke Smith, PS4 Pro oyuncularını üzecek açıklamalarda bulundu. Smith yaptığı açıklamada, “Kimseyi kandırmaya gerek yok. PlayStation 4 Progüçlü bir konsol olabilir fakat bizim oyunumuzu 60 fps'de çalıştırabilecek donanıma sahip değil. “ dedi.



Yani bir diğer deyişle Destiny 2, PlayStation 4 Pro'de 30 fps'de kilitlenecek. Zira projenin başındaki isimlerden Mark Noseworthy'de aynı cümleleri tekrarladı. Noseworthy, PS4 Pro'nun 4K çözünürlük için yeterli olduğunu fakat CPUbiriminin 60 fps'i kaldıracak kadar güçlü olmadığını belirtti.



Destiny'nin yeni oyunu 8 Eylül'de raflardaki yerini alacak. Eğer sağlam bir PC'niz varsa, bu oyunu konsollara nazaran daha kaliteli bir şekilde oynayabileceksiniz.



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