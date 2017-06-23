

DHA'nın haberine göre; Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasını eleştiren Yunanistan'a Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den yanıt geldi. Destici, "Yunanistan ve bütün dünya duysun ki, Ayasofya camidir" dedi.







Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını sert bir dille eleştiren Destici, "Yunanistan, Kadir Gecesi Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamış. Yunanistan ve bütün dünya duysun ki, Ayasofya camidir. Ve en kısa zamanda inşallah tekrar ibadete açılacak ve her vakit ezan okunacaktır" diye konuştu.







Destici, "Ayasofya Camii'nin inşallah tekrar ibadete açılması ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han, tüm şüheda ve ulemânın da ruhu şâd edilecektir. Yunanistan, önce Selanik sonra Batı Trakya başta olmak üzere işgal ettiği Türk yurtlarında akıttığı kanın, yakıp yıktığı camilerin hesabını verecek" dedi.







kaynak:habertürk