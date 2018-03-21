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Desteklediği terör Schulz'u da vurdu! Parti binasını işgal ettiler

DESTEKLEDİĞİ TERÖR SCHULZ'U DA VURDU! PARTİ BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları, en büyük destekçilerinden biri olan Martin Schulz'un partisi SPD'nin binasını işgal etti.

Tarih : 21 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Desteklediği Terör Schulz'u Da Vurdu! Parti Binasını İşgal Ettiler(7/10)3

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

Hatırlanacağı gibi SPD'nin genel başkanı Martin Schulz Afrin Harekatı'nın durdurulması için büyük çaba harcamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAÇAVRALARINI ASTILAR

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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