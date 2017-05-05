Forex'le ilgili yapılan düzenlemelerin ardından kapısına kilit vuran kurumlara Destek Yatırım Menkul Değerler A. Ş. de eklendi. Şirketin, 200 kadar çalışanı ile de yolları son bir ay içinde ayrıldı.



Destek Menkul'ün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantısında şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş olup sahip olduğumuz bütün yetki belgelerinin iptali için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır" denildi.







İKİ BÜROYU KAPATMIŞTI







Haberturk.com.'da yer alan habere göre, 2016 yılı 9 aylık bilançolara göre gelirlerinin yüzde 99,97'sini forex piyasasından sağlayan kurum, bu alana yönelik yeni düzenlemelerin devreye girmesinin ardından zor günler geçirmeye başladı. Kurum, azalan işlere paralel olarak daha önce Ankara ve Antalya'daki irtibat bürolarını da kapatmıştı.







kaynak:hürriyet