DERYA ŞENSOY: O DÖVME SİLİNECEK
Oyuncu Sarp Levendoğlu, meslektaşı Birce Akalay'dan 4 ay önce boşandı. Birlikte olduğu oyuncu Derya Şensoy, Sarp'tan kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istemiş
Sarp Levendoğlu'nun, Derya Şensoy ile yasak ilişki yaşadığı için Birce Akalay'dan boşanmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.
Beş ay önce bu dedikoduyu yalanlayan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy şimdilerde birlikte.
Söylenenlere göre; Sarp Levendoğlu Nisan ayında eski eşi Birce Akalay'ın Can Tunalı ile flört ettiğini öğrenince, Derya Şensoy'a mesaj atmaya başlamış. Arkadaşlıkları da kısa sürede aşka dönüşmüş. Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu'ndan kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istemiş.
kaynak:gazetevatan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar