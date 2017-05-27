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derya şensoy: o dövme silinecek

DERYA ŞENSOY: O DÖVME SİLİNECEK

Oyuncu Sarp Levendoğlu, meslektaşı Birce Akalay'dan 4 ay önce boşandı. Birlikte olduğu oyuncu Derya Şensoy, Sarp'tan kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istemiş

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:23
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Sarp Levendoğlu'nun, Derya Şensoy ile yasak ilişki yaşadığı için Birce Akalay'dan boşanmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

 

Beş ay önce bu dedikoduyu yalanlayan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy şimdilerde birlikte.

 

Söylenenlere göre; Sarp Levendoğlu Nisan ayında eski eşi Birce Akalay'ın Can Tunalı ile flört ettiğini öğrenince, Derya Şensoy'a mesaj atmaya başlamış. Arkadaşlıkları da kısa sürede aşka dönüşmüş. Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu'ndan kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istemiş.



 



kaynak:gazetevatan








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