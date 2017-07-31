DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU DEYİP SÜRDÜ, SONUÇ ORTADA!
Derya Alabora'nın film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisiklete binmeyi bilmeyen Mahir İpek'e bisiklet verilince ikili iki adım gidemeden düştü.
Ünlü oyuncu Derya Alabora'nın geçtiğimiz günlerde film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı.
"DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU" DİYE GİTTİ
Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı. İpek, arkasına Alabora'yı alıp giderken, "Derya Alabora'nın meslek hayatının sonu" diyerek de anons yapmış.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
- Kuşadası'nda Aç Kalan 6 Yaban Domuzu Şehre İndi
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Bu Haberle İlgili Yorumlar