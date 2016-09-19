Öğrencilik zor iş. Her gün saatlerce derse girmek ve tüm o zor saatler boyunca derslere odaklanmak büyük enerji istiyor. Ne var ki her öğrenci bu zor görevi başaramıyor ve sonunda dikkatleri dağılıyor, dersi kaynatmaya başlayabiliyorlar.



Öğrencilik zor iş. Her gün saatlerce derse girmek ve tüm o zor saatler boyunca derslere odaklanmak büyük enerji istiyor. Ne var ki her öğrenci bu zor görevi başaramıyor ve sonunda dikkatleri dağılıyor, dersi kaynatmaya başlayabiliyorlar.



Şimdi Çin'deki The Sichuan University'sinde öğretim görevlisi Wei Xiaoyong, dersini kaynatan öğrencileri tespit etmek için teknolojiden yardım almaya başladı.



Kendi hazırladığı özel yüz tanıma yazılımını derste kullanmaya başlayan öğretim görevlisi, tüm sınıfı görecek şekilde sınıfa yerleştirdiği kameradan gelen görüntülerde öğrencilerin yüzlerini anlık olarak analiz ediyor ve dikkati dağılmaya başlayan, dersten kopan öğrencileri yazılım sayesinde anında tespit ediyor. Böylece, dikkati dağılan öğrencilerin üzerine yoğunlaşarak onların yeniden derse odaklanmasını sağlıyor.



Söz konusu sistemin öğrencileri strese sokabileceği endişesi de bulunuyor ancak sistemin kullanılmasıyla tespit edilen öğrencilere bir ceza vermek söz konusu değil. Çin'deki diğer üniversiteler de şimdiden bu yüz tanıma sistemini kendi sınıflarına kurmak için talepte bulunmaya başladılar. Öyle görünüyor ki, Çin'in ardından dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de öğrenciler için yüz tanıma sistemleri öğretim kurumlarında devreye girecek.



Apple Watch video inceleme