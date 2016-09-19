Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi

dersi kaynatanlara yüz tanıma engeli

DERSİ KAYNATANLARA YÜZ TANIMA ENGELİ

Öğrencilik zor iş. Her gün saatlerce derse girmek ve tüm o zor saatler boyunca derslere odaklanmak büyük enerji istiyor. Ne var ki her öğrenci bu zor görevi başaramıyor ve sonunda dikkatleri dağılıyor, dersi kaynatmaya başlayabiliyorlar.

Tarih : 19 Eylül 2016, 13:37
Puan Ver : Dersi Kaynatanlara Yüz Tanıma Engeli(10/10)10


Öğrencilik zor iş. Her gün saatlerce derse girmek ve tüm o zor saatler boyunca derslere odaklanmak büyük enerji istiyor. Ne var ki her öğrenci bu zor görevi başaramıyor ve sonunda dikkatleri dağılıyor, dersi kaynatmaya başlayabiliyorlar.



Şimdi Çin'deki The Sichuan University'sinde öğretim görevlisi Wei Xiaoyong, dersini kaynatan öğrencileri tespit etmek için teknolojiden yardım almaya başladı.



Kendi hazırladığı özel yüz tanıma yazılımını derste kullanmaya başlayan öğretim görevlisi, tüm sınıfı görecek şekilde sınıfa yerleştirdiği kameradan gelen görüntülerde öğrencilerin yüzlerini anlık olarak analiz ediyor ve dikkati dağılmaya başlayan, dersten kopan öğrencileri yazılım sayesinde anında tespit ediyor. Böylece, dikkati dağılan öğrencilerin üzerine yoğunlaşarak onların yeniden derse odaklanmasını sağlıyor.



Söz konusu sistemin öğrencileri strese sokabileceği endişesi de bulunuyor ancak sistemin kullanılmasıyla tespit edilen öğrencilere bir ceza vermek söz konusu değil. Çin'deki diğer üniversiteler de şimdiden bu yüz tanıma sistemini kendi sınıflarına kurmak için talepte bulunmaya başladılar. Öyle görünüyor ki, Çin'in ardından dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de öğrenciler için yüz tanıma sistemleri öğretim kurumlarında devreye girecek.



Apple Watch video inceleme








Etiketler: Dersi  Kaynatanlara  Yüz  Tanıma  Engeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER